Weihnachtsflair in Wülfrath Bergische Diakonie stimmt auf Advent ein

Wenn es früh dunkel wird, erleuchten oftmals viele kleine Lichter an Fenstern und Türen die Dunkelheit. Besonders im Advent gibt es zahlreicher solcher Lichter, die auf Weihnachten einstimmen. Ein ganz besonderes Lichtspiel gibt es in diesem Jahr erneut auf dem Gelände der Bergischen Diakonie in Aprath.