Stadtentwicklung in Wülfrath : Das alte Rathaus wird zum Therapiezentrum

Wülfrath Die Stadt hatte das Gebäude in einem Bieterverfahren 2021 verkauft. Es wurde im Jahr 1888 errichtet und bis 1993 als Verwaltungsgebäude genutzt. Bis 2018 diente es zur Unterbringung für Flüchtlinge.

Lange stand es leer, nun aber soll neues Leben einziehen im alten Rathaus, dem denkmalgeschützten Gebäude an der Wilhlemstraße 76. Am kommenden Freitag, 23. September, soll die symbolische Schlüsselübergabe an die neuen Besitzer, Kerstin und Peter Vienken, erfolgen, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.