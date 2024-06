Besondere Kunst in Wülfrath „Türöffner zu Lebensgeschichten“

Mal lachend, mal nachdenklich, mal ganz cool und dann wieder niedlich. Große Augen schauen fragend, neugierig, ernst. Es ist eine große Bandbreite an Gesichtern, Ausdrücken, Emotionen und ganz unterschiedlichen Charakteren, die Dani Roma mit seinen Zeichnungen auf Papier gebracht hat. Zu sehen sind diese 38 Porträts derzeit in der Ausstellung unter dem Titel „Mit Augenmaß“ in der „Rathausgalerie“, also dem Foyer sowie auf dem Gang zum Standesamt.