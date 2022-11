Kinderbetreuung in Wülfrath Kindertagespflege ist in finanzieller Not

Wer in Wülfrath eine Kindertagespflege betreibt, ist finanziell schlechter gestellt als in anderen Kommunen. Gerade jetzt, da sich infolge der Energiekrise die Heizkosten vervielfacht haben, stoßen viele Tagesmütter an ihre Grenzen. Die Sachkostenpauschale von 1,30 Euro pro Stunde pro Kind, die die Stadt für Miete, Heizung, Spielmaterialien und Verpflegung zahlt, deckt nicht mehr die tatsächlichen Kosten.