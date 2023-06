Feuerwehreinsatz in Wülfrath Container wurde in Brand gesetzt

Das Feuer war zwar schnell gelöscht, dennoch entstand ein hoher Sachschaden: Am Mittwoch, 7. Juni, brannte gegen 10.35 Uhr ein Container an der Straße Nord-Erbach. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2000 Euro. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wülfrath unter Telefon 02058 92006180 jederzeit in Verbindung zu setzen.