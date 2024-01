Kultur in Wülfrath Climax Band Cologne bringt Jazz in die Kathedrale

Wülfrath · Das Jahresprogramm am Kommunikations-Center Schlupkothen startet am kommenden Sonntag mit „All that Jazz“. Was die Besucher erwartet.

11.01.2024 , 13:55 Uhr

Die Climax Band Cologne eröffnet die neue Saison in der Kathedrale Schlupkothen. Foto: Bianca Kerres

Nachdem das Kommunikations-Center Schlupkothen, noch besser bekannt als Kathedrale Schlupkothen, im vergangenen Jahr einen tollen Neustart nach der Corona-Pandemie hingelegt hat, geht es in diesem Jahr direkt weiter mit einem breit gefächerten Kulturangebot. Den Auftakt bildet bereits am kommenden Sonntag, 14. Januar, die Band Climax Band Cologne. „All that Jazz“ versprechen die Musiker, die in der Region keine Unbekannten sind, dem Publikum ab 17 Uhr. Seit 1973 hat sich die Band zu einem echten Markenzeichen entwickelt und begeistert das Publikum mit ihrem Repertoire von Dixie über Swing bis hin zu Shuffle Rhythmen á la Louis Prima und Fats Domino sowie poppig-rockigen Titeln. „Erleben Sie den typischen Climaxx-Sound mit seinem groovenden Rhythmus, kompakten Bläsersätzen und den beiden Sängern, der Sie garantiert zum Tanzen und Mitsingen bringen wird“, lädt das Kommunikations-Center ein- Die Band hat in ihrer 50-jährigen Karriere mit den drei großen Bs der englischen Trad-Szene (Ball, Barber, Bilk) und der aus Chicago stammenden Sängerin Jean Shy zusammengearbeitet und sich so zu einer professionellen Formation entwickelt, die sich mit jedem vergleichen kann. Die seit Dezember 2015 neu formierte Band wird von Klaus Wegener als Bandleader und mit einem neuen Line-Up aufwarten. Zu den Instrumenten zählen Trompete, Posaune, Piano, Bass und Schlagzeug. „Lassen Sie sich von der musikalischen Vielfalt und dem Können dieser Band mitreißen und erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Musik und guter Laune“, so die Organisatoren. Der Eintritt zum Konzert „All that Jazz“ mit der Climax Band Cologne am 14. Januar, 17 Uhr, in der Kathedrale Schlupkothen, Schlupkothen 49 b, kostet 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Weitere Infos und Ticketreservierung gibt es online auf der Webseite des Kommunikations-Centers unter in-wuelfrath.de.

(RP/am)