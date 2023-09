Kirchenmusik in Wülfrath Abschiedsmesse für Chorleiter Hans-Joachim Beyer

Aber natürlich verabschiedet sich der Chorleiter nicht einfach sang- und klanglos. Um Hans-Joachim Beyer zu ehren, wird der Chor Cäcilia eine Abschiedsmesse am 24. September um 9.30 Uhr in St. Maximin in Düssel ausrichten. Beyer übernimmt bei dem Abschiedskonzert auch selbst die Leitung. Alle Mitglieder der Gemeinde und Freunde des Chors sind herzlich eingeladen, an dieser Feier teilzunehmen und gemeinsam seinen Beitrag zur Musik und Kultur zu würdigen.