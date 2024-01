Musik in Wülfrath Chor Cäcilia löst sich nach 128 Jahren auf

Es ist Zeit, Platz für etwas Neues zu machen. Darin sind sich die Chormitglieder einig. Auf der Jahreshauptversammlung am 31. Januar, 19 Uhr im Corneliushaus wird sich der Kirchenchor Cäcilia Wülfrath auflösen. Das kündigt der Chor, der 2021 seit 125 Jahren bestand, nun in einer Mitteilung an. „Natürlich hängen auch wir an Traditionen“, sagt Monika Lax, Sprecherin des Leitungsteams des Chores, „einen Chor mit dieser Geschichte aufzulösen, ist nicht einfach. Aber wir wollen damit der chorischen Kirchenmusik in der katholischen Kirchengemeinde St. Maximin eine Zukunft geben.“