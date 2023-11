Zeitzeugengespräch in Wülfrath Die Geschichte soll sich nicht wiederholen

Vom 9. auf den 10. November, also vor genau 85 Jahren, brannten in Deutschland Synagogen nieder. Von Nazis organisiert, wurden in jener Nacht im Jahr 1938 auf deutschem Boden Tausende Gewaltverbrechen an jüdischen Mitbürgern ausgeübt. Die Reichskristall- oder Reichspogromnacht ging später in die Geschichtsbücher ein und läutete rückblickend die systematische Unterdrückung und Vertreibung der jüdischen Glaubensgemeinschaft im Land ein – bis hin zu ihrer versuchten Ausrottung.