Szenetreff in Wülfrath Hackerszene ist virtuell zu Gast im WIR-Haus

Aufgrund der Pandemie wurde die Veranstaltung im Jahr 2020 notgedrungen in die digitale Welt verlegt. In diesem Zuge entstanden zahlreiche dezentrale Teams, die ein spannendes Programm in der virtuellen Welt produzieren. Der Wülfrather Verein Freifunk im Neanderland beteiligt sich im Rahmen des Projektes “Remote Rhein Ruhr Stage (r3s)” bereits im dritten Jahr in Folge an der Online-Veranstaltung. Seit Dienstag wird unter dem Namen „Fireshonks“ zusammen mit den „Haecksen“ im Wülfrather WIR-Haus ein Vortrags- und Workshop-Programm produziert und in die Welt gestreamt. Veranstalter ist der Förderverein Freifunk im Neanderland.