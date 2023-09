Politik in Wülfrath CDU und Grüne wollen Radmobilität kontinuierlich verbessen

„Die Stadt“, erklärte Sträßer, „hat zwar ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben. Aber dessen Erstellung braucht Zeit und wird neben den Radwegen auch den Auto- und Fußverkehr in den Blick nehmen. Wir müssen aber nicht warten, bis das Ergebnis vorliegt. Schon jetzt können wir mit vielen kleinen Maßnahmen – etwa Beschilderung, Wegmarkierung und Bordsteinabsenkung – das Radfahren in und für Wülfrath verbessern und attraktiver machen.“