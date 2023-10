Politik in Wülfrath CDU und Grüne stellen Grünpflege auf den Prüfstand

Außerdem richten die Politiker den Blick auf die Pflegeklassen für Grünflächen, die seit mindestens 2021 existieren. An bestimmten Flächen sollten die Pflegestandards erlernt werden. „Ziel ist eine Wiederherstellung der ursprünglichen Funktion und eine anschließende, werterhaltende Pflege“, hieß es in der Begründung der Verwaltung in einer Beschlussvorlage. Nun wollen CDU und Grüne wissen, welche Erkenntnisse daraus gesammelt wurden und welche Konsequenzen sich draus für mögliche weitere Beschlüsse der Politik ergeben.