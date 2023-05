Politik in Wülfrath Straßen sollen verbessert werden

Die Verwaltung schlägt jetzt einen Abbau der Rückstände in der Instandsetzung in zehn Jahren (2024 – 2033) sowie der Rückstände in der Erneuerung in 20 Jahren (2029 – 2048) vor. Und für die Umsetzung der bereits im Haushalt 2023 veranschlagten Mittel und Maßnahmen sollen kurzfristig zwei unbefristete Ingenieurstellen ausgeschrieben werden. „Das ist unverständlich“, betonte Effert. Es gibt also wieder einiges zu diskutieren.