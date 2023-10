Politik in Wülfrath CDU-Mann Sträßer kontert Vorwürfe der FDP

Sträßer schreibt: Das Programm galt nur für das Jahr 2022! Erst die neue Landesregierung von CDU und Grünen verlängerte das Programm ins Jahr 2023. Bis Mitte Juli 2023 konnten so mehr als 32.000 zusätzliche Anträge positiv beschieden und insbesondere junge Familien beim Erwerb selbst genutzten Wohneigentums wirkungsvoll unterstützt werden. Die Erfolge des Jahres 2023 – auch für die Haushalte in Wülfrath – fallen deshalb vor allem in den Verantwortungsbereich von CDU und Grünen.“