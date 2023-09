Bauen in Wülfrath CDU fordert mehr Wohnungsbau für die Stadt

Die Vorstellung der Pläne für die Erweiterung des Wohngebiets am südlichen Flehenberg durch den Investor beschäftigt die Politik weiterhin. Das Architekturbüro Thieken stellte seine Pläne im Wirtschaftsausschuss vor (wir berichteten). Doch bei der Zählung für ein Meinungsbild, ob seitens der Politik Interesse an dem Vorhaben besteht, lief etwas schief. Offensichtlich hatte der Ausschussvorsitzende Axel Welp (SPD) einige Positivsignale von Mitgliedern des Gremiums übersehen. Sebastian Schorn, Kämmerer und Stellvertreter des Bürgermeisters, hatte im Anschluss an die Sitzung zugesichert, noch einmal Kontakt mit dem Investor aufnehmen zu wollen.