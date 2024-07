Neues Event in Wülfrath Catering Schulz bietet erstmals eine Weinprobe an

„Wir haben seit Anfang des Jahres nur noch den Wein vom Kalkweingut bei uns im Sortiment“, erklärt Fabian Schulz. So reifte die Idee zum Weintasting. Und auch die Winzer seien angetan von der Idee. „Sie haben das in dem Umfang auch noch nicht gemacht“, merkt Schulz an. Denn neben der rund zweistündigen Verköstigung der Weine erwarten die Besucher auch Snacks und im Anschluss noch ein Grillbuffet sowie Pizza nach neapolitanischer Art. „Wir wollen das Ganze bei gutem Wetter draußen vor dem Paul-Ludowigs-Haus machen mit Liegestühlen und Biergarnituren mit Rückenlehnen. Es soll alles ganz entspannt sein“, erklärt Schulz.