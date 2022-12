Gastronomie in Wülfrath Café Schwan hat neue Inhaberin

Denn, als bekannt wurde, dass Elke Kuchta die beliebte Gastronomie aus gesundheitlichen Gründen Ende des Jahres aufgeben muss, was die Betroffenheit groß bei den Wülfrathern. Nun aber die gute Nachricht, dass es sogar fast nahtlos weitergehen wird an der Schwanenstraße. Michaela Müller übernimmt das Café und eröffnet am Dienstag, 17. Januar 2023, nach kleineren Renovierungsarbeiten.