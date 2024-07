Freizeit in Wülfrath Café der Begegnung öffnet am Donnerstag wieder

Das Angebot ist ein Kaffeetrinken für alle in gemütlicher Runde. Dazu gibt es frische Waffeln mit Kirschen und Sahne. Dabei darf ausgiebig geplaudert werden untereinander. Das Beste daran: Auch in den Sommerferien müssen die Menschen auf das Angebot nicht verzichten. Der nächste Termin des Cafés ist an diesem Donnerstag, 25. Juli. Von 14.30 bis 17 Uhr verwandelt sich der große Saal in der Kulturkirche in einen geselligen Treffpunkt für alle Generationen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.