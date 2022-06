60.000 Euro sichergestellt : Polizei hebt illegale Zockerhöhle in Wülfrath aus

Auch etwa 60.000 Euro Bargeld beschlagnahmte die Polizei bei der Razzia in Wülfrath. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Nach außen wirkte es wie ein ganz normales Café. Hinter den Kulissen wurde aber in dem Lokal an der Ellenbeek in Wülfrath offensichtlich illegalem Glücksspiel nachgegangen. Die Polizei leitete gegen acht Personen Verfahren ein.