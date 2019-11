Essen und Genuss in Wülfrath : Cynthia Meiners übernimmt Café

Cynthia Meiners ist neue Chefin im Café am Heumarkt. Eröffnung soll am 1. Dezember sein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Düsseldorfer Konditorin plant die Eröffnung des Cafèhauses im Herzen der Stadt am Heumarkt zum 1. Dezember.

Der Dornröschenschlaf des Lokals am Heumarkt endet. Freitag vergangener Woche hat Cynthia Meiners den Vertrag unterzeichnet, zusammen mit ihrem Lebenspartner Erdim Eren wird die Düsseldorferin das Café am Heumarkt betreiben. Geplant ist die Eröffnung für den 1. Dezember.

„Das ging jetzt alles ganz flott“, beschreibt die 30-jährige Konditorin die vergangenen Wochen. Businessplan, Konzept und Mietvertrag, „jetzt geht es los“, freuen sich die beiden auf den gemeinsamen Sprung in die Selbstständigkeit. Ein klassisches Café im besten Sinne wird entstehen, bei dem Genuss und Erlebnis gleichermaßen betont werden. Die Liste der süßen Leckerein soll Klassiker wie Schwarzwälder Kirschtorte oder einen Apfelstrudel ebenso umfassen wie moderne Cupcakes oder kleine Törtchen. „Die müssen auch nicht immer rund sein“, erklärt Cynthias Meiners, die zuletzt in Mettmann berufstätig war, „sondern können auch mal jenseits der Standards sein“. Was nicht nur für Formen, sondern ebenso für Farben gelten soll. „Alle zwei Wochen wird gewechselt“, beschreiben sie das Programm. „Das Angebot soll ja nicht langweilig werden.“ Via sozialer Medien sollen nicht nur beispielsweise annonciert werden, welche Köstlichkeiten zu bekommen sind. „Wir wollen auch Resonanzen von den Gästen einholen, was sie gerne mögen.“