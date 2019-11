Süßeste Adresse im Herzen Wülfraths : Café Meiners eröffnet am Wochenende

Wülfrath Das nach Konditorin Cynthia Meiners benannte Lokal am Heumarkt wird ein Mekka für Naschkatzen.

„Café Meiners“ wird das Lokal am Heumarkt heißen, „schlicht und einfach“ nach der Besitzerin benannt. „Wir haben lange und gründlich überlegt“, berichten sie und Lebenspartner Erdim Eren über den Namensfindungsprozess. „’Marktcafé’ war lange im Rennen.“ Aber weil das Lokal „echt mein Ding ist“ und von vorne bis hinten quasi ihre Handschrift trägt, wird es nun nach der Betreiberin benannt. Und für ihren guten Namen soll die Qualität und Auswahl süßer Versuchungen stehen, „deshalb sind wir ja auch gerade so fleißig dabei, vorzubereiten“. Öffnet sich spätestens am 1. Dezember die Tür ins Naschparadies, soll der Gast die qualvolle Wahl zwischen Leckereien aus der Hüftgold-Abteilung wie Mohnsahnetorte, Nusskuchen oder Maronentörtchen mit Nougatherz treffen. Womit noch nicht der weite Reigen feiner Teile aus der Confiserie aufgezählt ist. „Wir müssen gucken, was die Leute wollen“, legt sich die Caféhausbetreiberin noch nicht fest. „Abgesehen davon können wir im Moment noch gar nicht alles backen, was wir uns vorstellen, uns fehlen noch so viele Dinge“, berichtet die 30-Jährige. Für alles hat es im schmalen Zeitfenster zwischen Unterzeichnung des Mietvertrags bis zum Startschuss nicht gereicht. „Ohne Erdim hätte ich das nicht geschafft“, das Duo ist ein eingespieltes Team, das bereits in der Vergangenheit bei anderen Jobs seine „tolle Zusammenarbeit“ unter Beweis stellte. „Wir können uns blind aufeinander verlassen.“