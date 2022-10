Gartenarbeit in Wülfrath : Der Häcksler macht sperrige Äste zum guten Dünger

Gartenarbeit in Wülfrath

Im Herbst fällt noch einmal viel Grünschnitt an. Sperriger Grünschnitt kann bei der Aktion von BUND und Stadt klein gemacht werden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Wülfrath BUND und Stadt bieten wieder die Aktion an. Wer seinen Grünschnitt zerkleinern möchte, sollte sich jetzt für einen der beiden Termine Ende Oktober anmelden.

(RP/rie) Egal, ob das Zusammenkehren von Laub, das Eingraben von Zwiebeln für den nächsten Frühling oder der Winterschutz für die bestehenden Pflanzen – auch im Herbst fallen im Garten viele Arbeiten an. Allen voran natürlich auch die Beschneidung von Hecken, Büschen und Co. Für den daraus entstehenden Grünschnitt führen der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Stadt Wülfrath am Samstag, 22. und 29. Oktober, eine Häcksleraktion durch.