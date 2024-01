Nachhaltig in Wülfrath BUND stellt die Alt-Handysammlung ein

An der guten Sache hält sie aber fest. „Die in Ihrem Handy enthaltenen Rohstoffe wie Gold, Silber, Kupfer, Coltan und Silizium werden unter unmenschlichen Bedingungen und unter Aufwendung hoher Energie umweltschädigend abgebaut. Helfen Sie dabei, dass die Rohstoffe umweltgerecht verwertet werden. Millionen von Handys liegen in deutschen Schubladen. 40 Handys enthalten mehr Gold, als eine Tonne Gold-Erz“, erklärt Lederer und ermuntert, die ausgedienten Telefone an eine der anderen Sammelstellen abzugeben. Möglich ist das im Handel in Wülfrath an folgenden Stellen: Dm-Drogeriemarkt (Alte Ratinger Landstraße 23), Edeka Moritz (Goethestraße 19), Kodi (Parkstraße 1), Lidl (Hundertwasserweg 2), Penny (Wilhelmstraße 137), POCO (Mettmanner Straße 42), Real (Zur Fliethe 8), Tedi (Wilhelmstraße 122) und Rossmann (Parkstraße 4). Die Abgabestellen finden sich auch im Abfallkalender 2024.