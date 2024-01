Bauen in Wülfrath BUND fordert mehr Wohnraum auf weniger Fläche

Im Jahr 1994 habe es in Wülfrath 1708 Hektar landwirtschaftliche Fläche gegeben. „Im Jahr 2019 waren es nur noch 1344 Hektar. In 25 Jahren hat die landwirtschaftliche Fläche also um 364 Hektar abgenommen, 14,56 Hektar im Jahr. Die Bevölkerung hat sich dabei nicht verändert! Wenn wir genau so weiter machen wie bisher, haben wir im Jahr 2111 keinen Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche mehr“, rechnet Lederer vor.