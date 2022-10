Treffen der Naturschützer : BUND engagiert sich weiter für Busanbindung und Baumerhalt

Bei der Jahreshauptversammlung der BUND-Ortsgruppe Wülfrath wurde Götz-Reinhardt Lederer in seinem Amt als Ansprechpartner bestätigt. Anschließend kamen viele Themen auf den Tisch.

So berichtete Andreas Sadlo von den vielen Aufgaben der neuen Umweltreferentin in Wülfrath, Lara Milles. Er äußerte Bedenken, dass zu viele Zuständigkeiten in ihren Aufgabenbereich fallen. Sie soll in die Gruppe eingeladen werden.