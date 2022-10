Herbstfahrt : Bürgerverein reiste vier Tage nach Thüringen

Bei wunderschönem Herbstwetter haben insgesamt 18 Teilnehmer vom Bürgerverein Wülfrath eine viertägige Fahrt nach Thüringen unternommen.

In Erfurt wurde ihnen bei einer sehr interessanten Stadtführung die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten nahegebracht. Am nächsten Tag stand der Weimarer Zwiebelmarkt, eine seit Jahrhunderten traditionelle Veranstaltung, auf dem Programm. Es bliebt aber auch freie Zeit zur Verfügung, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Auf der Rückfahrt gab es noch eine Mittagspause in der historischen Altstadt von Wetzlar. am