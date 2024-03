Leben in Wülfrath Die 325 ist das nächste Ziel

Das zweite Weinfest im September 2023 für Mitglieder brachte ebenfalls rund 120 Besucher auf dem Bolzplatz zusammen. Auch in diesem Jahr will der Bürgerverein seine Mitglieder zu einem Glas Rebsaft einladen, voraussichtlich am 7. September. Weniger gut besucht aufgrund von Terminkollision mit dem Wülfrather Weihnachtsmarkt, aber immerhin mit rund 70 Gästen, wurde das Tannenbaumfest gefeiert. In diesem Jahr wird der Verein aus diesem Grund das Fest um zwei Wochenenden nach hinten verschieben und die Adventszeit dann am 14. Dezember im Ort feiern.