Genuss in Wülfrath : Bustour des Bürgervereins Düssel: Erst mal ein Likörchen

Genuss in Wülfrath

Wülfrath Obstbrände, Liköre, Whiskey und Rum: Der Bürgerverein Wülfrath-Düssel lädt zu einer hochprozentigen Bustour ein. Das Ziel ist die Alte Drogerie Meinken in Herne Crange,.

Zum Beginn des Herbstes hat sich der Bürgerverein Wülfrath-Düssel etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ziel eines gemeinsamen Ausflugs am Samstag, 3. September, ab 17 Uhr, ist die Alte Drogerie Meinken in Herne-Crange. Die Alte Drogerie Meinken ist im Herner Stadtteil Crange und damit auch auf der überregional beliebten Cranger Kirmes eine Institution.

Festakt in Urdenbach zum 100-Jährigen

Allgemeine Bürgerverein Urdenbach feiert Jubiläum : Festakt in Urdenbach zum 100-Jährigen

Theaterprojekt in der Gemeinde Düssel

Kultur in Wülfrath

Kultur in Wülfrath : Theaterprojekt in der Gemeinde Düssel

Was bietet der Ausflug? Gebucht hat der Bürgerverein die „Steigerführung“ mit einer Besichtigung der Destillerie Eicker und Callen, einer Verkostung von acht Bränden und/oder Likören, zwei Bierproben lokaler Brauereien und einem Currywurstimbiss. Zum Abschluss gibt es für alle Teilnehmenden, die weder Mühen noch Magen geschont haben, dann eine Urkunde als „Diplom-Likörologe“.

In der Mitteilung zur hochprozentigen Tour heißt es: Mitfahren können alle Mitglieder des Bürgervereins Düssel, alle Noch-Nicht-Mitglieder und alle, die sich dem Dorf an der Düssel verbunden fühlen. Diese Einladung gelte für alle Interessierten, die am 3. September das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Zahl der Teilnehmenden sei auf 25 Personen begrenzt, teilt der Bürgerverein Wülfrath-Düssel mit.