In Bewegung in Wülfrath Bürgerverein Düssel schwingt sich aufs Rad

Raus mit dem Rad geht es am Samstag, 22. Juni bei einer Fahrradtour mit dem Bürgerverein Düssel. Treffpunkt für die Tour ist um 1415 Uhr auf dem Dorfplatz in Düssel, los geht es um Punkt 14.30 Uhr. Allerdings, erklärt der Verein, wird nur bei gutem Wetter gefahren. „Wir fahren wie im vergangenen im Sinne des ,Erfinders‘ unserer Radtouren, dem leider verstorbenen HeiWi Köhler, gemütlich und ohne Leistungsdruck. Es geht um ein gemeinsames Erlebnis in unserer schönen Umgebung“, verspricht der Verein.