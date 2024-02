Stammtisch in Wülfrath Auflagen für Veranstaltungen erschweren Feste

„Früher“, so Uwe Heinemann, ehemaliges Vorstandsmitglied, wurde einfach gemacht: Toilettenhäuschen bestellt, Dorfplatz in Beschlag gelegt, dann wurde gefeiert. Ob das rechtens war hat niemanden interessiert, auch die Stadt nicht. Doch das hat sich gründlich geändert, so der Vorsitzende Thomas Kaulfuß: „Heute muss ich für jede Veranstaltung auf dem Dorfplatz einen zwölfseitigen Antrag stellen für Sondernutzung an öffentlicher Fläche, Musikdarbietung, Schankerlaubnis, Toilettenhäuschen und so weiter.“ Da mache die Vorbereitung einer Veranstaltung nicht mehr so richtig Spaß. Hinzu komme, dass eine solche Genehmigung auch nicht mehr kostenfrei zu haben sei.