Zerstörung in Wülfrath Bürgerverein ärgert sich über Schmierereien an Bushaltestelle

Der Bürgerverein Wülfrath hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bushaltestelle Am Diek zu verschönern. Federführend für dieses Projekt ist Ilona Fenko vom Vorstand des Vereins. Sie fegt dort nicht nur regelmäßig mit Unterstützung des Kioskbesitzers sowie weiteren Vereinsmitgliedern Müll und Zigarettenreste zusammen. Gerade nach dem Wochenende findet sich dort viel. Sondern setzt sich auch für schöne, bunte Akzente ein. Gemeinsam mit jungen Künstlern vom Kinder- und Jugendhaus wurde ein Graffiti auf die Wand gebracht. Für die Bilderrahmen spricht Fenko immer wieder künstlerisch aktive Jugendliche an. Sie ist sicher, dass die Kunst das Bewusstsein für einen besseren Umgang mit dem öffentlichen Raum schärft. Erst im März wurden Werke von Sönke Hörster und Jane (13) in den Rahmen platziert.