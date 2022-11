Weihnachtsaktion in Wülfrath 60 Weihnachtbäume für Tafel-Gäste

( Nicht nur Lebensmittel gingen diese Woche über die Theke der Tafel an der Tiegenhöfer Straße: Die Kunden konnten diesmal auch Weihnachtsbäume mitnehmen. 60 Stück an der Zahl. Diese Spende ist das Ergebnis der Aktion „Purzeln für Bäume“, mit der die Bürgerstiftung Wülfrath Anfang November das erste Mal in die Öffentlichkeit getreten ist. Passanten konnten an einem Samstagvormittag auf vorbereiteten Matten mitten in der Fußgängerzone Purzelbäume für den guten Zweck machen (wir berichteten). Zusätzlich wurden für die Spendenaktion an die Tafel auch Baumständer von der Firma Obi in Velbert gespendet. Auch ein wenig Dekomaterial konnte verteilt werden.