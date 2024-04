Umwelt- und Naturschutz in Wülfrath Mit wenig viel für die Natur tun

Das Jahresmotto der Bürgerstiftung Wülfrath steht ganz klar im Zeichen der Natur. „Wülfrath blüht“ hat sich die Stiftung für 2024 auf die Fahne geschrieben und rückt mit dem Themenjahr Umwelt-, Natur- und Klimaschutz in den Fokus. So gibt es zahlreiche Aktionen und verschiedene Projekte rund um das Thema im Laufe des Jahres. Alles, was dazu beiträgt, dass es in der Kalkstadt blütenmäßig bunt und vielfältig wird, ist willkommen. Zusätzlich wird damit auch aktiv etwas für eine lebendigere Insektenwelt und gegen den Klimawandel getan.