Tradition : Kinder schmücken den Baum mit Panke

Wülfrath (von) In welchem Jahr exakt die inzwischen lieb gewonnene Tradition ihren Ursprung nahm, weiß keiner mehr. Spätestens seit dem Rathausumzug 2007 schmücken der amtierende Bürgermeister und Kita-Kinder den Baum gemeinsam.

So auch in diesem Jahr. Insgesamt 12 Kinder des kommunalen Kinder- und Familienzentrums Ellenbeek machten aus dem vom Gartencenter Solazzo & Wetzel gesponserten Baum einen strahlenden Christbaum. Dass nun funkelnde Sterne und andere himmlische Dekorationselemente den Blickfang im Rathausfoyer bilden, liegt auch an Erzieherinnen wie Jennifer Köster, die in den vergangenen Wochen mit den Kleinen an den Weihnachtssternen, Nikolausfiguren, Lebkuchenmännchen und anderen Motiven gebastelt haben. Für Claudia Panke war es die letzte Weihnachtstannen-Dekoration mit Kindern im Rathaus als Bürgermeisterin. Sie kandidiert 2020 nicht erneut. Foto: abz