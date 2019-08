Stadtverwaltung Wülfrath : Bürgermeisterin begrüßt neue Azubis

Wülfrath Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres haben Bürgermeisterin Claudia Panke und Ausbildungsleiter Martin Kraus drei der neue Kollegen im Rathaus begrüßt. Ihr Ausbildung zur Verwaltungsangestellten haben jetzt Jasmin Ahlborn und Celine-Sophie Preus begonnen, Levin Gonia lässt sich zum Fachinformatiker Systemintegration ausbilden.

Während die neuen Kolleginnen am Anfang ihrer Ausbildung im Rathaus die Bereiche Kämmerei und das Haupt- und Personalamt kennenlernen, wird Levin Gonia in der IT-Abteilung eingesetzt. Ab September besuchen die Drei nebenbei das Bergische Studieninstitut in Wuppertal, wo sie den Berufsschulteil absolvieren.