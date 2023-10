Städtepartnerschaft in Wülfrath Bürgermeister Ritsche ruft zur Teilnahme am Deutsch-Französischen Tag auf

Das ist ganz nah dran an Wülfrath. Die Partnerstadt Bondues liegt nur drei Autostunden entfernt in der Nähe von Lille. Dort sind viele der 11.000 Einwohner in der High-Tech- und Textilindustrie beschäftigt. Bondues hatte bis in die 60er-Jahre 3000 Einwohner. Durch den Bau eines Golfplatzes, um den die Einfamilienhäuser in einer gartenähnlichen Anlage gruppiert sind, wuchs der Ort und wurde bevorzugte Wohngegend des in Lille arbeitenden Managements. Auffällig viele junge Familien wohnen in Bondues. Ein weiteres Wachstum der Partnerstadt ist allerdings nicht geplant, um den Charakter einer attraktiven, gemütlichen Kleinstadt nicht zu gefährden.