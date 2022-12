Nachtragshaushalt in Wülfrath Bürgermeister kritisiert Bund und Land

In der letzten Ratssitzung des Jahres hat die Stadt den Entwurf für einen Nachtragshaushaltsplan 2023 eingebracht. Dieser war trotz des Doppelhaushalts 2022/23 nötig geworden, weil sich durch die Folgen des Ukraine-Krieges die Einnahmen und Aufwendungen „in erheblichem Maße“ verändert haben, wie es in Paragraf 81 der Gemeindeordnung heißt. Statt eines leichten Plus von 606.000 Euro ergibt sich nun ein Jahresfehlbetrag von 1,415 Millionen Euro. Bürgermeister Rainer Ritsche macht in seiner Haushaltsrede Bund und Land für die Überforderung vieler Kommunen mitverantwortlich. Der Nachtragsplanentwurf wurde dem Rat in einer fünf Zentimeter dicken Tischvorlage ausgehändigt und zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Er soll am 28. März verabschiedet werden.