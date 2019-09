Wülfrath : Initiative: Düssel-West soll nicht in Regionalplan

Wülfrath Die Bürgerinitiative Düssel-West macht weiter, auch wenn der Ausschuss für Stadtentwicklung für den Regionalplan gestimmt hat. Ihre Stellungnahme reichte sie jetzt bei der Bezirksregierung ein.

„Wir haben es in den vergangenen sechs Wochen geschafft, viele Bürger für das Thema zu sensibilisieren“, sagte BI-Sprecher Reinhardt Weniger am Mittwoch. Demnach kamen mehr als 450 Unterschriften gegen die geplante Regionalplanänderung allein durch die Infostände auf dem Dorfplatz in Düssel und auf dem Heumarkt zusammen. Mehr als 300 Befürworter zählt die Initiative für ihre Onlinepetition. Am Samstag, 28. September, will die Initiative erneut von 11 bis 12 Uhr auf dem Dorfplatz stehen und Unterschriften sammeln. Doch damit ist die Arbeit der Regionalplangegner keineswegs beendet.