Beteiligung in Wülfrath Stadt will Meinung zu Bahnhofs-Plänen wissen

Auf dem ehemaligen Bahnhofsareal möchte die Stadt eine neue Feuerwehrwache bauen. Die Pläne liegen nun zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligungen aus. Seit Montag, 16. Oktober, können sich die Bürger zu dem Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 9 – ehemaliges Bahnhofsareal – sowie zur 20. Änderung des Flächennutzungsplanes im betreffenden Gebiet zu äußern, ihre Anregungen, Kritik und Hinweise einbringen. Die Stadt bezieht die Äußerungen dann in das Planvorhaben mit ein. Bis zum 19. November können sich die Menschen daran beteiligen. Außerdem lädt die Stadt alle Interessierten zu eine Bürgeranhörung ein. Diese ist an diesem Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr im großen Ratssaal im Rathaus. Die Pläne und alle weiteren Infos sind zudem einzusehen über das externe Beteiligungsportal der Stadt, über das auch gerne digital die schriftlichen Stellungnahmen abgegeben werden können. Für eine persönliche Einsicht und Abgabe der Stellungnahme kann ein Termin unter Telefon 02058 18271 oder per Mail an A.Kaminski@stadt.wuelfrath.de vereinbart werden.