Wülfrath Wehmut beim Abschied von den alten Kirchenglocken

Sechs Wochen wird es nun still im Herzen der Kalkstadt sein, zumindest was das charakteristische Glockengeläut der Stadtkirche anbelangt. Sie werden ausgebaut und durch neue Kirchenglocken aus Bronze ersetzt. „Das wird seltsam sein, sie nicht mehr zu hören“, sagt Gisa Hoffmann am Dienstagabend in der Stadtkirche. Die Gemeinde hat ein Abläuten organisiert, um gemeinsam zum letzten Mal dem Geläut zu lauschen.