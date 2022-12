Service der Wülfrather Stadtverwaltung Bürger auf Krisenfälle vorbereiten

Krisensituationen sind meist nicht vorhersehbar und lösen bei Betroffenen oft Panik und Hilflosigkeit aus. Um Bürgern entgegenzukommen und zu helfen, gibt es für Wülfrather ab sofort den neuen Notfall-Ratgber. Als eine der ersten Kommunen im Kreis Mettmann verteilt die Stadt Wülfrath in dieser Woche den neuen Ratgeber an jeden Haushalt und Gewerbebetrieb. In komprimierter Form sind darin die wichtigsten Handlungsempfehlungen für Vorsorge und Selbsthilfe in Krisensituationen zusammengefasst. Schließlich können bei größeren Schadensereignissen die Einsatzkräfte nicht sofort und überall zur Stelle sein. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Menschen vorsorglich selbst helfen oder auf die Unterstützung durch hilfsbereite Nachbarn setzen können.