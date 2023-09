Nahversorgung in Wülfrath Bürger können sich zu Supermarktplänen Ellenbeek äußern

Dass an der Ellenbeek etwas passieren muss, um die Nahversorgung der dort lebenden Menschen zu verbessern, daran hegt keiner Zweifel. Schon länger ist bekannt, dass der Eigentümer des Areals, auf dem zuletzt der Fliesen Discount an der Liegnitzer Straße/Wilhelmstraße ansässig war, dort gerne einen Supermarkt unterbringen möchte (wir berichteten). Nun kommt in die Sache auch erstmals eine sichtbarere Bewegung: Denn ab diesem Dienstag, 12. September, startet die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung der Stadt zu dem Vorhaben.