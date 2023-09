Wandel in Wülfrath “Wir sind im Klima-Endspiel angekommen“

„Es ist Alarmstufe Rot für den Planeten und die Zeit ist richtig, richtig knapp“ – Der Klimafolgenforscher Udo Engelhardt beschönigte am nichts. Über Hundert Interessierte Bürger waren in die Aula des Gymnasiums gekommen, um sich darüber zu informieren, wie Wülfrath den Weg in die Klimaneutralität bis 2040 schaffen möchte. Es war die Info-Auftaktveranstaltung zum Vorreiterkonzept Klimaneutralität, das das Regionalberatungsunternehmen „Ansvar2030“ für die Stadt erarbeitet.