Gedenkfeier Bürger erinnern an in Wülfrath ermordete Zwangsarbeiter

Es gibt allerdings auch andere, überraschende Dinge aus der Zeit zu berichten. Etwa die Wahlergebnisse aus dem Jahr 1934. Im Wahlkreis Düsseldorf Ost hatten Linke und Zentrum damals ungewöhnlich viele Stimmen bekommen, was den Widerstand im lokalen Raum verdeutlicht. „Das ist ermutigend. Denn in der Nazizeit hat es ganze Generationen an Widerstandskämpfern und somit auch Hoffnung gegeben. Jetzt liegt es an der Bevölkerung, die Demokratie zu bewahren. Deswegen hoffe ich, dass jeder sein Wahlrecht bei der bevorstehenden Europawahl nutzen wird“, appellierte Rainer Köster.