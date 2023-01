Pläne in Wülfrath Bügerverein schaut genau auf Sportplatz-Pläne in Düssel

Endlich soll es beim ehemaligen Sportplatz in Düssel voran gehen. Die Stadt hat die Pläne zur Bebauung wieder aufgegriffen (wir berichteten). Was auf dem Gelände passiert, wird ganz genau beobachtet – von den Anwohnern, aber auch vom Bürgerverein Düssel. Das Thema ist eins der wichtigsten Themen des Vereins für das Jahr 2023. Denn die derzeitige Favorisierung von Verwaltung und Politik, auf der Fläche statt Einfamilien- und Zweifamilienhäuser nun ausschließlich Mehrfamilienhäuser zur Miete zu bauen, stößt bei den Düsselern auf wenig Gegenliebe. Das zeigte sich beim ersten Stammtisch des neuen Jahres. Das passe nicht harmonisch ins Bild des Dorfes, lautete die Meinung. Erinnert wurde an die Zusagen der Stadtverwaltung anlässlich der Erörterung im Jahr 2016.