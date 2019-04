Richtige Gartenpflege : Bücherei gibt Tipps fürs Ausleihen

Wülfrath Die Medien-Welt öffnet zwar nicht, online kann dennoch ausgeliehen werden.

Die Wülfrather Medien-Welt bleibt bis einschließlich Ostermontag, 22. April, geschlossen. Am Dienstag, 23. April, hat die Bücherei wie gewohnt geöffnet. Geschlossen bleibt die Medien-Welt auch am 30. April sowie am 1. Mai. Unter www.bibnet.de/onleihe besteht dennoch die Möglichkeit, mit einem gültigen Bibliotheksausweis rund um die Uhr Medien auszuleihen.