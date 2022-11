Finanzen in Wülfrath : Nachtragshaushalt für 2023 nun im Dezember

Wülfrath Das Thema steht auf der Tagesordnung der Ratssitzung am 14. Dezember. Dadurch soll es trotz noch unklaren Vorgaben Planungssicherheit für die Stadt geben. Kämmerer rechnet aber mit großem Minus.

Das Land gibt den Kommunen sogenannte Orientierungsdaten an die Hand. Dabei prognostizieren Fachleute des Landes, wie sich voraussichtlich die Wirtschaft und andere Faktoren entwickeln werden und welche Haushaltsauswirkung dies für die Kommunen in NRW etwa auf Steuern bedeutet. Wegen der erst vor kurzem erfolgten bundesweiten Steuerschätzung, liegen diese Orientierungsdaten für 2023 noch nicht vor, erklärt die Verwaltung. Zudem hat das Land gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Kommunen die Möglichkeit gibt, Schäden, die aus der Corona-Pandemie oder dem Angriffskrieg resultieren, gesondert zu behandeln, um damit finanziell handlungsfähig zu bleiben. Dieses Gesetz soll noch im November im Landtag verabschiedet werden.

Daher war bislang geplant, den Nachtragshaushalt erst mit allen feststehenden Daten zu Beginn des Jahres 2023 einzubringen, so die Stadt. Eine Verabschiedung könnte dann nach dem Beratungslauf erst im Juni 2023 erfolgen. Nun aber teilt die Verwaltung mit, dass trotz der bestehenden Unsicherheiten nun doch bereits in der Ratssitzung am 14. Dezember ein Nachtragshaushalt eingebracht werden solle, damit dieser im März 2023 im Rat verabschiedet werden kann.

Das bedeutet auch, dass neue Erkenntnisse während des Beratungslaufs in den Entwurf des Nachtragshaushalts eingepflegt werden müssen. „Wir wollen erreichen, dass wir unseren Haushalt in 2023 frühestmöglich an die neuen Gegebenheiten anpassen, um so Planungssicherheit zu erzielen“, so Kämmerer Paul-Georg Fritz.