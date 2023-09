Unterbringung in Wülfrath Stadt muss bisher nicht auf Notunterkunft zurückgreifen

Im September wurden der Stadt bisher 20 Personen zugewiesen beziehungsweise als Zuweisung angekündigt, erklärt Mike Flohr, Leiter des Sozialamtes auf RP-Nachfrage. bekommen. Wir merken also auch deutlich wieder eine Zunahme. „Derzeit ist aber noch nicht davon auszugehen, dass wir auf die Sporthalle zurückgreifen müssen“, so Flohr weiter. Ganz ausschließen kann er es aber nicht. Sollte der Fall eintreten, so würde die Turnhalle des Gymnasiums zur Notunterkunft umfunktioniert. Die Stadt hatte diese 2022 kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine dafür ausgerüstet.