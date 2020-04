Gerichtsurteil in Familiendrama : Brandstifter zu drei Jahren und drei Monaten verurteilt

Wülfrath Den diversen Zündeleien war ein Familienstreit vorausgegangen.

Mehrfach hatte ein 63-Jähriger Wülfrather im Umfeld das Hauses seines Sohnes gezündelt. Zwei der Brandstiftungen im August 2019 wurden nun am Wuppertaler Amtsgericht verhandelt. Der Angeklagte sitzt seit Oktober in Untersuchungshaft, nun wurde er zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Zuvor hatte ihm der psychiatrische Gutachter die volle Schuldfähigkeit attestiert.

War die Anklage zu Prozessbeginn noch von versuchten Brandstiftungen ausgegangen, so stand für den Amtsrichter am Ende der Beweisaufnahme fest, dass zumindest das Anzünden der Fußmatte vor der Haustüre als vollendete Brandstiftung zu bewerten sei. Das mit Benzin angefachte Feuer hatte sich ausgebreitet und die Haustüre in Brand gesetzt. Aus Sicht des Gerichts war es glücklichen Umständen zu verdanken, dass die Familie den nächtlichen Brand bemerkte und ihn habe löschen können.

Vorausgegangen war dieser Eskalation ein Familienstreit, nachdem das gemeinsame Wohnen unter einem Dach gescheitert war. Vor vier Jahren hatte der Sohn des Angeklagten ein Haus gekauft, in dem die Eltern eine eigene Wohnung bezogen. Der 63-Jährige habe sich liebevoll um die kleine Enkeltochter gekümmert, bis man wegen der „Raucherei“ des Angeklagten und seiner Frau in Streit geraten sei. Am Silvestertag 2016 folgte die fristlose Kündigung mit Androhung einer Räumungsklage durch den Sohn und dessen Frau - der Kontakt brach nahezu vollständig ab. Vom Balkon der nur 50 Meter entfernten Wohnung habe der Angeklagte von da an auf das Familienleben seines Sohnes geschaut und seine Enkeltochter schmerzlich vermisst.