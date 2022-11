Justiz in Wülfrath Brandgefährliche Depressionen vor Gericht

Früher wurde dort Recht gesprochen. Nun wurde das historische Gerichtshaus in Hahnenfurth selbst zum Fall für die Justiz. Im Juli 2019 hatte es in einer der Wohnungen gebrannt. Mieter aus den anderen Wohnungen des Fachwerkhauses aus dem 17. Jahrhundert hatten Schlimmeres verhindert. Sie hatten Benzingeruch wahrgenommen und den Brand mit dem Feuerlöscher gelöscht. Gelegt hatte ihn ein Mieter aus dem Erdgeschoss, zuvor hatte der 79-Jährige den Geräteschuppen in seinem nahe gelegenen Garten angezündet. Noch während es dort lichterloh brannte und Nachbarn versucht hatten, mit dem Gartenschlauch und Eimern zu löschen, wurde es auch im „Gerichtshaus“ kritisch. Während man den Angeklagten noch in seiner Wohnung und in Gefahr wähnte, war der Mann schon in einen Bus gestiegen. In der Nacht war er nochmal zurückgekommen und hatte versucht, sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. Er sei verzweifelt gewesen und habe sich töten wollen, so sagte er es jetzt bei Gericht.